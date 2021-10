Migros ha informato il Laboratorio cantonale di Zurigo e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) che negli zigoli dolci della marca Alnatura sono state rilevate salmonelle. Non si può escludere un pericolo per la salute. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) consiglia di non consumare il prodotto in questione. Migros ha immediatamente ritirato il prodotto dalla vendita e ha avviato un richiamo.