Salt nel mirino dell’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana, la quale ha inoltrato una lettera aperta a Marc Furrer, presidente di Consiglio di amministrazione della compagnia telefonica, sostenendo che «Salt salassa i propri clienti con tariffe di roaming eccessive, li lascia cadere deliberatamente

in trappole di costi aggiuntivi e non si adegua alle nuove norme».

Secondo l’ACSI «chi acquista da Salt un pacchetto dati di 10GB per l'utilizzo di Internet nei paesi dell'UE paga circa 1 franco per 100 MB. Quando invece non si acquista un pacchetto, o il pacchetto si esaurisce, viene addebitata la cosiddetta tariffa standard. Ecco che a quel punto 100 MB costano improvvisamente 295 franchi. Secondo l’Alleanza, si tratta sostanzialmente di una fregatura per i clienti Salt».

Inoltre «chi acquista un pacchetto dati o un’opzione per avere un costo fisso quando si trova all’estero, dovrebbe essere al riparo da sorprese. Invece per i clienti Salt non è così: in caso di esaurimento del volume dati aggiuntivo, si applica la tariffa standard elevatissima. Inoltre le opzioni per tariffe fisse di roaming valide per 30 giorni vengono estese senza che il cliente lo abbia richiesto, è quest’ultimo che deve attivarsi per annullarle: l’ennesima trappola dei costi. Salt cerca, attraverso vari metodi, di addebitare ai propri clienti i costi di roaming più elevati possibili».

Secondo l’associazione, questo è l'opposto di un orientamento favorevole ai propri clienti. «Marc Furrer è presidente del Consiglio di amministrazione di Salt da maggio 2021, in precedenza è stato anche presidente della Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) e direttore dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). Sia l'UFCOM che la ComCom sono incaricati di far rispettare le leggi vigenti alle compagnie di telecomunicazioni. Il fatto che proprio la società che il signor Furrer presiede non rispetti le normative vigenti è inaccettabile», conclude l’ACSI.

©CdT.ch - Riproduzione riservata