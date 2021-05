I pompieri nidvaldesi sono intervenuti stamane per trarre in salvo un gatto che si era avventurato nel cantiere dei ripari fonici dell’autostrada A2 a Hergiswil (NW) e che era rimasto bloccato a sei metri di altezza. Per liberarlo, i pompieri hanno dovuto smontare un pannello anti-rumore. Il gatto «Louis», grazie al suo chip, ha così potuto essere riconsegnato sano e salvo al suo proprietario. Il traffico non è stato perturbato, precisa la polizia in una nota.