La corte lo ha riconosciuto colpevole di frode, falsità in documenti, cattiva gestione e omissione della contabilità. Il tribunale ha sostanzialmente seguito le richieste dell’accusa, mentre la difesa sollecitava l’assoluzione per mancanza di prove.

Il 25 marzo 2020 il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza che prevede la possibilità per le imprese svizzere colpite dalle conseguenze economiche del coronavirus di ottenere aiuti d’emergenza sotto forma di prestiti bancari. Il giorno dopo l’imputato ha presentato una richiesta per un prestito COVID-19 alla sua banca, anche se aveva già cessato l’attività all’inizio del 2020. Ha usato la somma di 135.000 franchi non per assicurare la liquidità della società, ma per spese personali, comperando ad esempio una e-bike e pagando i premi dell’assicurazione malattia privata.