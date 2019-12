Il cadavere di un uomo è stato trovato ieri pomeriggio in un sacco di plastica a Kirchberg, nel cantone di San Gallo, ai margini di un bosco. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale.

Poco prima delle 15 una persona a piedi ha notato il sacco di plastica in un prato. Insospettito, ha allarmato le forze dell’ordine che vi hanno trovato all’interno il cadavere di un uomo, precisa la nota. Le indagini si svolgono a 360 gradi ha detto a Keystone-ATS un portavoce della polizia. Non vi sono ancora informazioni sulle cause della morte e sull’identità dell’uomo.