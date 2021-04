San Gallo: controlli della polizia e allontanamenti

Il portavoce della polizia cittadina Klaus Dieter Mennel ha dichiarato all’agenzia di stampa Keystone-SDA che, poco prima delle 22.00, non risultavano assembramenti. Importante il dispiegamento di forze dell’ordine, con agenti di polizia in giubbotto antiproiettile, veicoli protetti da sbarre e un elicottero che sorvolava la città.

Alla stazione ferroviaria e al mercato dei fiori le persone sono state controllate. Alcune sono state anche allontanate. Mennel, in questo senso, non ha fornito un numero preciso degli allontanamenti emessi. Presso la Roten Platz, tra la stazione e la città vecchia, la polizia ha impedito alla gente di riunirsi. Secondo Mennel non si sono verificati incidenti mentre i controlli erano ancora in atto dopo le 22.