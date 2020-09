Un crimine violento ha portato alla morte di due persone - un uomo e una donna - oggi a San Gallo. La polizia cittadina è intervenuta utilizzando armi da fuoco, ma i contorni della vicenda restano per ora misteriosi.

Dopo essere stati allertati, gli agenti si sono recati sul luogo dell’episodio, un’abitazione in Speicherstrasse, attorno a mezzogiorno. Stando al punto della situazione fatto in serata dalla procura sangallese, a quanto pare una donna è stata aggredita nella propria casa da un uomo, la cui identità rimane ignota.

Invece, le vittime sono due. L’uomo è deceduto sulla scena del crimine, mentre la donna è spirata in ospedale, dove era stata trasportata a causa delle gravi ferite. Un’indagine è in corso per chiarire l’accaduto.