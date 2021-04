«Non ci sono stati assembramenti», ha dichiarato ieri sera, poco prima delle 22, un portavoce della polizia cittadina all’agenzia Keystone-ATS. In un comunicato diffuso nella notte, è poi stato precisato che gli agenti hanno allontanato - tra la città vecchia e la stazione, nella Roter Platz - circa 500 persone tra le 18.00 di domenica e l’1.00 di oggi. Una sessantina di persone è stata fermata per controlli più approfonditi legati a possibili infrazioni, dal trasporto di 2,5 litri di alcol etilico e bottigliette vuote - per fabbricare ordigni incendiari - al possesso di articoli pirotecnici, nonché l’inosservanza di lasciare il luogo.

Con il timore di nuove violenze e per scongiurare eventuali scontri, la polizia ha disposto un vasto contingente con poliziotti in tenuta antisommossa. Oltre a ciò, anche un elicottero per sorvegliare la città dall’alto. Tuttavia, non ci sono stati disordini, nessuna persona è stata ferita e i danni alla proprietà sono stati ampiamente evitati, ha riassunto la polizia, secondo la quale gli ultimi avvenimenti non erano violazioni dell’ordinanza COVID-19, ma una violenza deliberatamente preparata contro le forze di polizia e l’obiettivo di causare danni alla proprietà.