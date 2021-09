Nella notte tra sabato e domenica un dominicano di 38 anni è stato coinvolto in una rissa con diverse persone nella Brühlgasse, una via nel centro storico, poco lontano dall’abbazia. Secondo lo stato attuale delle conoscenze, un cubano di 24 anni in un primo tempo ha avuto un alterco verbale con una conoscenza della vittima, scrive la procura.

In seguito, sono intervenute altre persone e l’alterco è sfociato in una rissa. Il dominicano è stato ferito a un braccio e al petto con un non meglio precisato oggetto contundente. È morto ieri in seguito alle lesioni riportate.