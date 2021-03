Il tribunale distrettuale di San Gallo ha condannato due cittadini somali e un etiope a pene detentive da sette a nove anni per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. I tre erano accusati di aver avuto rapporti sessuali non protetti con una giovane donna in preda ai fumi dell’alcool.

I fatti risalgono alla notte tra il 25 e il 26 giugno 2018: i tre si trovavano nel loro appartamento di San Gallo e con loro vi era pure una 20enne svizzera che nel pomeriggio aveva conosciuto uno degli uomini. Dopo aver consumato assieme ai compagni parecchia cocaina e bevuto molto alcool, la giovane donna aveva sentito la necessità di riposare e si era sdraiata su un materasso in un’altra stanza.

Secondo l’accusa, i tre uomini avevano allora approfittato della 20.enne «completamente apatica», avendo con lei rapporti sessuali non protetti. La giovane non era stata in grado di difendersi, si era limitata a spingere via gli uomini e a voltarsi dall’altra parte.

Il tribunale distrettuale di San Gallo, chiamato ad occuparsi della questione, ha oggi riconosciuto il 31enne somalo che aveva incontrato la giovane e l’aveva portata a casa colpevole di atti sessuali con persone incapaci di discernimento e di violazione della legge sugli stupefacenti, condannandolo a sette anni di carcere, al pagamento di una multa di 600 franchi e infliggendogli un divieto di ingresso in Svizzera per cinque anni.

Un 24enne etiope è stato invece condannato a sette anni di reclusione e dieci anni di espulsione dalla Svizzera per per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere.

Un 25enne somalo, infine, dovrà scontare nove anni di carcere per per atti sessuali con persone incapaci di discernimento, atti sessuali con fanciulli - avrebbe infatti pure stuprato una 15enne nel dicembre 2018 -, violenza carnale e violazione della legge sugli stupefacenti. L’uomo dovrà pagare una multa di 600 franchi. Pure per lui è stato disposta l’espulsione dalla Svizzera per dieci anni.

Secondo la corte, le dichiarazioni della giovane donna sono risultate credibili. Essa ha affermato di non aver voluto avere rapporti sessuali con i tre uomini. In un primo tempo gli imputati hanno negato di averne abusato, poi si sono contraddetti nelle loro dichiarazioni. In ogni caso, ha sottolineato il Tribunale, erano consapevoli del fatto che la 20enne non fosse in grado di opporre resistenza. Complessivamente i tre dovranno anche versare alla vittima 30mila franchi di risarcimento e 100mila franchi per i danni subiti.

L’accusa aveva chiesto pene detentive di 10 e 12 anni e una multa di 600 franchi ciascuno, come pure l’espulsione dal paese per 15 anni.

Gli avvocati della difesa avevano chiesto l’assoluzione per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, una dispensa dall’espulsione dal paese e il rigetto delle richieste civili.

