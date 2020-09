Una persona con la doppia cittadinanza svizzera-bielorussa è stata arrestata sabato scorso in Bielorussia. L’Ambasciata svizzera a Minsk è in contatto con le autorità locali e con la famiglia.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato all’agenzia Keystone-ATS una notizia in tal senso pubblicata dal «St. Galler Tagblatts». Il DFAE non è autorizzato a fornire ulteriori dettagli per motivi di protezione della personalità. Stando al giornale, la persona in questione è una donna di San Gallo che ha partecipato alla manifestazione femminile di sabato scorso.