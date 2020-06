La regolarizzazione dei migranti impiegati come braccianti nell’agricoltura nella vicina Penisola e la scarcerazione dei criminali dalle prigioni italiane a causa dell’emergenza coronavirus preoccupano l’UDC. Il consigliere nazionale Piero Marchesi ha presentato oggi due atti parlamentari incentrati sul tema della libera circolazione e, in particolare, sui possibili impatti delle decisioni del Governo italiano sulla Svizzera.

In un quesito per l’ora delle domande, Marchesi chiede se i migranti regolarizzati potranno beneficiare della libera circolazione delle persone con la Svizzera e se il Consiglio federale intende impedire loro l’accesso.

Nel secondo atto parlamentare, un’interpellanza, il consigliere nazionale chiede invece al Consiglio federale se è stato informato da Roma della scarcerazione dei detenuti, che sconteranno la loro pena ai domiciliari, se «condivide la preoccupazione che questi criminali potrebbero presto varcare i confini» per sfuggire alla giustizia italiana e se intende mettere in atto delle misure per impedirlo.