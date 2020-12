(Aggiornato alle 13.47) «L’assicurazione di base spenderà 550 milioni di franchi per il coronavirus, ma grazie alle riserve possiamo garantire che la COVID-19 non inciderà sui premi: non ci sarà alcun aumento». Ad affermarlo, sulle pagine del settimanale «Il Caffè», è Matthias Müller, membro della direzione di Santésuisse. I fondi dei premi e le riserve dovranno essere «gestiti con attenzione», secondo Müller: «Solo in questo modo riusciremo a superare la crisi senza uno choc sui premi. E, al contempo, potremo coprire tutti i costi necessari affinché tutti i pazienti ricevano un’assistenza sanitaria adeguata».

Quello delle riserve è un argomento che ha fatto molto discutere negli ultimi mesi: a fine 2020, infatti, le assicurazioni disporranno di circa 11,3 miliardi, più del doppio della cifra minima prevista per legge (5,6 miliardi). L’intenzione di Berna sarebbe quella di abbassare le riserve e avvicinarle il più possibile alla soglia minima, con l’obiettivo di aiutare gli assicurati riducendo i premi. Müller ritiene tuttavia che una tale operazione possa rivelarsi pericolosa: «Le nostre riserve sono una garanzia. Corrispondono a tre-quattro mesi di premi medi, potremmo intaccarle un anno, ma l’anno dopo? Il rischio è quello di innescare un effetto yo-yo, con continui su e giù dei premi. Se l’obiettivo può essere giusto, bisogna analizzare bene ogni dettaglio: è un gioco pericoloso. L’anno dopo rischieremmo di assistere ad un aumento enorme dei premi».

I costi

«I costi sono di 130 milioni di franchi per le cure stazionarie e ambulatoriali e per i test della prima ondata», ha dichiarato Matthias Müller. «A questi dovrebbero aggiungersi 180 milioni per le cure stazionarie da giugno ad oggi e altri 40 milioni per i trattamenti ambulatoriali, tra cui costi per i farmaci per l’alleviamento dei sintomi, gli esami ambulatoriali e le visite di controllo presso i medici. Infine, i costi delle vaccinazioni dovrebbero ammontare a 200 milioni di franchi. Non è invece ancora possibile dire quali saranno i costi dei danni a lungo termine causati dalla COVID-19», ha aggiunto Müller.

Iniziativa cantonale per ridurre le riserve

Intanto Ginevra, con un’iniziativa cantonale, chiede che le riserve delle casse malattia siano utilizzate per finanziare le spese sanitarie straordinarie legate alla pandemia di coronavirus: il parlamento cantonale ha approvato questa iniziativa il 30 ottobre.

I costi dovrebbero essere coperti da una dissoluzione parziale delle riserve delle casse malattia. L’iniziativa invita inoltre l’Assemblea federale a chiedere il congelamento o la riduzione dei premi per gli anni 2022 e 2023. Queste riserve sono state accantonate per situazioni eccezionali come per esempio una pandemia, ha sottolineato all’epoca il gran consigliere ginevrino Bertrand Buchs (PPD).

