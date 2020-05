Stando a una nota governativa odierna, il protocollo migliora la Convenzione di Tokyo, tenendo conto della problematica dei passeggeri indisciplinati che costituiscono una fonte crescente di preoccupazione per il sistema aeronautico internazionale. Negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo degli inconvenienti causati da passeggeri indisciplinati o turbolenti che non rispettavano le regole di comportamento a bordo e non seguivano le istruzioni dell’equipaggio.

In molti casi la sicurezza dei velivoli è stata messa in pericolo al punto che è stato necessario effettuare scali non previsti per far sbarcare questi passeggeri. Sovente, però, queste persone non possono essere perseguite penalmente a causa della mancanza di competenze giurisdizionali da parte dello Stato in cui il velivolo è atterrato.