Il messaggio pubblicato su Instagram da Sarah Atcho nella tarda serata di lunedì ha sollevato diverse reazioni. La velocista aveva comunicato di soffrire di pericardite, un’infiammazione che colpisce la membrana del cuore e che l’ha costretta ad una pausa dagli sforzi fisici. A seguito della sua dichiarazione in molti si sono domandati se l’infiammazione cardiaca fosse in relazione con la dose di booster che l’atleta ha ricevuto poco prima di Natale.

Per la 26.enne questa non sarebbe una coincidenza, visto soprattutto il tempismo con cui il fenomeno si è verificato. La giovane atleta ha dichiarato, in un’intervista rilasciata al Blick, che secondo lei esiste una correlazione tra la dose di booster e l’infiammazione: «Nessuno vuole fare in modo chiaro il nesso tra il vaccino e la pericardite, scriverlo nero su bianco. Ma gli specialisti che ho consultato mi hanno confermato che è possibile. Ho fatto un controllo in autunno ed era tutto a posto. Questo disturbo non è venuto fuori dal nulla. Ho ricevuto la terza dose proprio poco prima di Natale».

Ma nonostante questo, Atcho ritiene - a parte qualche piccolo dubbio sorto a seguito della sua esperienza, riguardo ai più giovani e alle persone in buona salute - che la gente debba continuare a vaccinarsi. «Non ho detto niente per due settimane» spiega la giovane al Blick, senza nascondere qualche timore riguardo a un tema che divide la società: «Non osavo dirlo, non volevo essere presa come ‘ambasciatrice dei no-vax’. Non ho niente a che vedere con loro. Non voglio entrare in questo gioco». Perché allora comunicarlo lunedì? «Mi sentivo un’ipocrita. Stavo solo mostrando sui social che tutto andava bene. Non volevo mentire alle persone che mi seguono e alla comunità che mi ha sostenuta nella mia carriera».

Atcho era una delle 80 personalità che hanno invitato gli svizzeri a vaccinarsi lo scorso novembre e la sua opinione sulla questione non è cambiata. «Ho amici nel mondo medico e mi sono documentata sull’argomento. C’è un rischio maggiore di infiammazione del cuore con il virus. All’inizio non ero convinta del vaccino, ma era il modo migliore per rallentare la pandemia e prevenire le morti. Ho fatto il vaccino principalmente per andare ai Giochi di Tokyo la scorsa estate. Mi ha reso la vita più facile. Se vuoi essere in grado di allenarti a Macolin o al chiuso a Zurigo, devi essere vaccinato o testato ogni giorno».

Infine la giovane atleta ha dichiarato di sentirsi piuttosto bene nel complesso, a parte delle palpitazioni e della pressione al petto che avverte di tanto in tanto e di stare seguendo un trattamento a base di antinfiammatori. «Spero di poter riprendere normalmente a fine gennaio» e ha spiegato di allenarsi ogni giorno facendo yoga, pilates, esercizi di contrazione muscolare con le macchine o brevi serie di esercizi basate sull’esplosività.

©CdT.ch - Riproduzione riservata