Hanno raggiunto tranquillamente a bordo di tre fuoristrada l’arenile, percorrendo per oltre tre chilometri un lungo tratto sabbioso tra la Foce del Flumendosa e lo Stagno di San Giovanni, nel litorale del comune di Muravera, nel sud della Sardegna. Tre turisti svizzeri sono stati denunciati e multati dal Corpo forestale per aver deturpato il sistema delle dune, in località Sa Carina.