L’imprenditore egiziano Samih Sawiris, conosciuto in Svizzera per il complesso turistico di Andermatt (UR), solleva dubbi sulle misure contro la pandemia adottate dal Consiglio federale. Lo fa con parole forti, destinate a far discutere. «Vanno persi miliardi di franchi per avere qualche centinaio di morti in meno», afferma in un’intervista pubblicata oggi dalla «SonntagsZeitung». A suo avviso lo sforzo profuso per salvare le persone sotto i 60 anni è sproporzionato rispetto ai danni che provoca all’economia. «Finora in Svizzera ci sono stati meno di 200 morti in questa fascia di età. È più probabile vincere al Lotto che morire di COVID-19», aggiunge, dicendosi cosciente che è politicamente scorretto esprimere dubbi di questo tipo.