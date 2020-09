Una automobilista di 77.enne che ieri pomeriggio stava facendo manovra in retromarcia nell’area della stazione di Biberist (SO) ha scambiato il pedale del freno con quello del gas: così facendo ha dapprima travolto un ciclista, trascinandolo per alcuni metri, poi è finita vicino ai binari, andando a urtare un treno locale che stava entrando in stazione.