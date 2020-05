Un uomo di 52 anni ha perso la vita ieri sera in un incidente con veicolo agricolo a Noville, nel canton Vaud. L’agricoltore è stato sbalzato dal trattore prima di essere schiacciato dal rimorchio. Stando ai primi accertamenti, l’uomo ha perso la padronanza del suo veicolo che si è spostato sulla destra ed è andato a sbattere contro un blocco di cemento, facendolo cadere. Lo sfortunato è stato poi schiacciato dal rimorchio. Nonostante l’intervento dei soccorritori e il trasporto all’ospedale universitario CHUV di Losanna, l’uomo è deceduto per le gravi ferite riportate, ha indicato oggi la polizia cantonale vodese. Un’inchiesta è stata aperta per chiarire le cause dell’incidente.