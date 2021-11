TRASPORTI

Fino al 21 novembre circoleranno quattro treni all’ora in ciascun senso, invece dei normali sei – I convogli sono infatti costretti a circolare a 20 km/h sul tratto in territorio di Tolochenaz (VD) in cui martedì scorso si è verificato un cedimento di terreno che ha imposto per due giorni la chiusura totale della linea