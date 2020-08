L’accordo concluso tra Berna e Parigi il 13 maggio scorso che sospendeva gli ostacoli al telelavoro per i frontalieri francesi in Svizzera giunge a scadenza il 31 agosto. Non sarà prorogato, ad eccezione di una seconda ondata di coronavirus. Lo ha rivelato oggi il domenicale romando Le Matin Dimanche. Contattata dall’agenzia Keystone-ATS, la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha rinviato alla pubblicazione, il 16 luglio scorso, di una convenzione tra la Svizzera e la Francia che annuncia la fine dell’accordo provvisorio al 31 agosto.

Le disposizioni dell’accordo, valide in un primo tempo fino al 31 maggio 2020 e rinnovate tacitamente di mese in mese, prevedevano che i frontalieri francesi continuassero a essere tassati come se si fossero fisicamente recati sul luogo di lavoro. La convenzione preconizzava inoltre che le autorità francesi o svizzere potessero annullare l’intesa di comune accordo quando le misure sanitarie eccezionali non saranno più in vigore.