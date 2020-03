In seguito alle misure adottate dal Consiglio federale per lottare contro il coronavirus, alcuni cittadini si sono fiondati nei negozi per fare scorte. In diverse città gli scaffali erano praticamente vuoti. Eppure, non c’è alcun motivo di lasciarsi prendere dal panico. Questa mattina si è assistito all’assalto dei supermercati anche in Ticino.