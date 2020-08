Sei ex manager di AutoPostale, compreso l’ex CFO del gruppo Posta, dovranno rispondere di truffa davanti al tribunale penale di Berna per aver presentato all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) fatture falsificate allo scopo di evitare tagli ai sussidi.

È quanto risulta dal procedimento penale amministrativo avviato nei confronti degli ex manager dall’Ufficio federale di polizia (Fedpol). Gli accusati sono l’ex CFO del gruppo Posta nonché gli ex CEO, CFO, responsabile del Mercato parziale Ovest, responsabile del Mercato parziale Est e capo del Mercato Svizzera di AutoPostale Svizzera.

Di fronte a queste rivelazioni, l’UFT aveva reagito respingendo le accuse secondo cui i suoi dipendenti avrebbero accettato, contrariamente al loro dovere, «vantaggi monetari» «di qualsiasi tipo». Nell’ambito delle indagini dell’MPC, diversi collaboratori dell’UFT sono stati chiamati a rispondere in qualità di persone informate dei fatti, ma nessuno come accusato.

In seguito alle accuse mosse a sei ex dirigenti di AutoPostale, compreso l’ex CFO del gruppo Posta, il Gigante Giallo sta valutando azioni di responsabilità e di risarcimento. I lavori preparatori in questo senso sono già in corso, ma si intensificheranno non appena si concluderà l’inchiesta dell’Ufficio federale di polizia (fedpol). «Non abbiamo avuto accesso ai dossier a causa del procedimento in corso, né ci è stato permesso di interrogare nessuno», spiega oggi La Posta all’agenzia Keystone-ATS, aggiungendo di aver preso atto dell’atto d’accusa e di voler cooperare pienamente all’inchiesta, condannando ogni forma di corruzione.