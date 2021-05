Il Consiglio federale respinge le critiche secondo cui non avrebbe riconosciuto la portata politica dello scandalo Crypto , l’azienda di Zugo controllata segretamente dalla CIA e dai servizi d’informazione germanici, che per decenni ha venduto apparecchi crittografici manipolati.

Nella sua presa di posizione pubblicata oggi, il «Consiglio federale condivide questa valutazione», pur respingendo la critica di non aver riconosciuto la «portata politica» dei fatti divenuti di dominio pubblico». Le tempestive informazioni del Dipartimento federale della difesa al governo e l’analisi dettagliata del caso dimostrano che il Consiglio federale abbia preso sul serio la situazione e fatto chiarezza, puntualizza il comunicato.

Secondo il Consiglio federale, il problema principale del caso Crypto non risiede in strumenti di controllo lacunosi a livello del Dipartimento della difesa o dello stesso Governo, bensì nel fatto che questa pluriennale operazione fosse un segreto ben custodito nelle mani di una piccola cerchia di persone all’interno della direzione del Servizio informazioni strategico (SIS) e più tardi anche del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) e che sia quindi stata sottratta al controllo politico.

Stando a questo documento, i servizi segreti svizzeri sapevano fin dal 1993 che dietro la Crypto vi fossero la CIA e il corrispettivo tedesco, il BND. Il Consiglio federale era però all’oscuro di tutto. Malgrado ciò, secondo la DelCG vi è una corresponsabilità politica delle autorità svizzere per le attività dell’impresa.

Il Ministero pubblico della Confederazione, che sul caso ha aperto un’inchiesta l’estate scorsa, è giunto alla conclusione che non vi siano prove che i dipendenti della Crypto sapessero che gli apparecchi che vendevano erano manipolati. Per questo motivo, il procedimento è stato archiviato.

La CIA e il BND avrebbero per decenni intercettato migliaia di documenti da più di 100 Paesi utilizzando macchine crittografiche della Crypto. Diversi governi si sono affidati alla società di Zugo per criptare le loro comunicazioni, ignorando che la società fosse di proprietà della CIA e del BND e che questi ne manipolavano la tecnologia per decodificarne le informazioni.