Il Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona ha condannato un impiegato di banca a una multa di 50’000 franchi per violazione dell’obbligo di comunicazione nell’ambito dello scandalo del fondo sovrano malaysiano 1MDB. La sentenza non è definitiva.

L’uomo era responsabile del rispetto delle disposizioni relative alla lotta contro il riciclaggio e della segnalazione dei movimenti di fondi sospetti all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS).

La Corte degli affari penali del TPF ritiene che durante la relazione tra la banca e Jho Low, si siano verificati numerosi eventi che hanno sollevato e rafforzato seri dubbi riguardo alle operazioni di riciclaggio. Tuttavia l’accusato non ha comunicato questi sospetti al MROS, nonostante ne fosse a conoscenza.

Il TPF ritiene che la sua colpa sia media, ma ha ridotto la pena di un terzo a causa del tempo trascorso dal momento reato. La sentenza completa, non ancora definitiva, sarà pubblicata prossimamente sul sito del TPF.

Il fondo 1MDB (1Malaysia Development Berhad) è stato vittima di numerose appropriazioni indebite a beneficio in particolare dell’ex primo ministro Nadjib Razak.

Lo scandalo ha interessato non poco anche la Svizzera e il Ticino. Travolto da quanto successo nell’ambito del fondo sovrano della Malaysia l’istituto luganese BSI dovette essere rilevato nel 2016 da EFG International. Diversi ex dipendenti BSI sono stati condannati a pene detentive a Singapore.

Ma ad essere state toccate dallo scandalo vi sono anche altre banche, tra cui UBS: il numero uno bancario elvetico è stato multato per circa 1 milione di franchi per violazione delle regole anti-riciclaggio dalla Monetary Authority of Singapur (MAS), l’autorità di vigilanza dei mercati di Singapore.