Il programma «Sportpanorama Plus» della tv SRF ha violato il divieto di pubblicità in un’intervista con la star del tennis Roger Federer. L’organo di mediazione della SSR per la Svizzera tedesca ha approvato il relativo reclamo.

Nel programma andato in onda il mese di luglio era visibile il logo delle nuove scarpe sportive dell’asso del tennis chiamate «The Roger». Stando a una nota dell’organo di mediazione, un telespettatore ha inoltrato il reclamo chiedendo: «Dov’è la linea di demarcazione tra il servizio pubblico e l’interesse personale?»

In una presa di posizione i redattori responsabili avevano sottolineato la «situazione straordinaria dell’intervista». Il motivo è che il talk show con Federer e l’atleta di triathlon Nicola Spirig si è dovuto svolgere, per questioni di tempo, nello stesso studio dove si era tenuto il lancio del nuovo modello di scarpe.

I responsabili del programma sostengono di aver provato a non inquadrare le scarpe esposte e l’arredamento, ma solo dopo l’intervista si sarebbero resi conto che non era possibile nascondere i dettagli.

Pur riconoscendo le «circostanze particolari» dell’intervista, l’organo di mediazione sottolinea che, secondo la legge, è l’impressione generale che conta. E nel caso specifico questa impressione era «fortemente influenzata» dalla presenza del logo e delle scarpe. In altre parole: le spiegazioni fornite dai redattori responsabili non sono sufficienti per giustificare «il mancato rispetto delle norme legge».