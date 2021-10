Scarseggiano le materie prime: la crisi non risparmia la carta

Anche la carta ha le sue leggi e come ogni bene di consumo risponde a logiche di mercato. Così, per esempio, si scopre che quella destinata ai prodotti per l’igiene è più redditizia di quella destinata alla tipografia.

Questo per dire cosa? Che la cosiddetta crisi delle materie prime non risparmia nessuno. Al pari di gas, acciaio e legno, anche la carta sta subendo i medesimi contraccolpi di un mercato che in poco tempo ha visto la sua produzione diminuire, in taluni casi fermarsi, e poi ripartire repentinamente a fronte di una domanda in netta crescita.

Una situazione che nella pratica si è tradotta, quasi ovunque, con un rincaro delle materie prime e una maggiore difficoltà nella reperibilità delle stesse.

Una riflessione

«La situazione impone una riflessione sulle abitudini dell’industria...