Il comitato ha tempo fino all’8 ottobre per raccogliere le 50’000 firme necessarie. Nel testo si accusano le autorità di non aver permesso un dibattito sui rischi della tecnologia utilizzata. Fra i membri, l’unico rappresentante delle Camere federali è il consigliere nazionale Jean-Luc Addor (UDC/VS). Il gruppo teme una «dittatura digitale» come in Cina.