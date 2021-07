L’auto elettrica? Non per tutti

Mobilità sostenibile

A partire dal 2035, secondo il green deal dell’Unione europea, le vetture di nuova produzione dovranno ridurre del 100% le emissioni di CO2 – La Svizzera è sulla buona strada ma, come ci conferma Valérie Durussel del TCS, le criticità non mancano: come la mettiamo ad esempio con chi abita in un condominio?