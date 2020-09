(Aggiornato alle 11.29) Manifestazioni contro le misure anti-COVID in più regioni del Paese, referendum contro l’app SwissCovid, azioni contro un vaccino obbligatorio, attacchi pubblici a ex personalità della Confederazione a Zurigo (una settimana fa l’ex delegato del Consiglio federale per la COVID-19 Daniel Koch è dovuto andarsene da un evento),... Il movimento degli scettici preoccupa Berna. C’è chi è contro le attuali restrizioni della libertà personale, chi ha paura di uno Stato spia, chi crede si tratti di una grande farsa e chi pensa che il SARS-CoV-2 sia un’arma biologica prodotta in laboratorio. In un’intervista rilasciata alla «SonntagsZeitung», il titolare del Dipartimento della sanità Alain Berset mette in guardia contro coloro che diffondono teorie cospirative. Secondo il consigliere...