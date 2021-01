Il velivolo si era imbattuto in una turbolenza - un fenomeno di cui tra le montagne bisogna sempre tenere conto - e il pilota aveva perso il controllo senza avere lo spazio necessario per poter riportare l’aereo sulla buona rotta.

Il SISI precisa che vi sono stati anche altri fattori che hanno contribuito allo schianto: a causa di un’inadeguata preparazione del volo e a un errore del software nel Ju-52, il baricentro del velivolo era spostato troppo indietro, verso la coda. Inoltre, secondo gli esperti, i piloti della Ju-Air erano soliti non seguire le regole per operazioni di volo sicure e correvano forti rischi anche quando avevano passeggeri a bordo.

Per il SISI, la società che gestisce il servizio di voli turistici Ju-Air non ha tenuto conto dei significativi rischi che voli di questo genere comportano e da tempo non soddisfaceva i requisiti per garantire operazioni condotte in sicurezza.