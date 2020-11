Chi pratica sport invernali deve inoltre indossare una mascherina non solo nelle sale d’attesa chiuse, ma anche nelle code, ha indicato a Keystone-SDA il direttore di Funivie Svizzere Berno Stoffel confermando quanto pubblicato dalla Sonntagszeitung.

Per evitare grandi assembramenti di persone, l’associazione ha anche raccomandato ai gestori degli impianti di risalita di predisporre avvisi chiari, barriere e personale nelle aree di attesa. Il nuovo piano di protezione è stato inviato venerdì sera ai membri di Funivie Svizzere. È anche stato sottoposto all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Il piano di protezione precedente, presentato a inizio ottobre, prevedeva l’obbligo di indossare una mascherina unicamente negli impianti di risalita chiusi, come le funivie o le ferrovie di montagna, ma non sulle installazioni aperte come le seggiovie e gli sciovie.