Gli indicatori - afferma il Governo - dimostrano che la situazione epidemiologica è migliorata: il numero di persone che si trovano in isolamento è nuovamente sceso, così come il numero di nuovi contagi giornalieri nella media settimanale e il tasso di riproduzione del virus.

Malgrado ciò, avverte l’esecutivo, la situazione per quanto riguarda il numero di posti liberi in cure intense rimane critica, anche se le attività sportive invernali al momento non gravano particolarmente su questi reparti. Preoccupa poi il focolaio della nuova variante di coronavirus individuato in Engadina Alta.