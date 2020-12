In Germania il Baden-Württemberg - Land confinante con la Svizzera - ha deciso di limitare nettamente a partire da domani il traffico di frontiera verso la Francia e la Confederazione per gli appassionati di sport invernali e i turisti degli acquisti introducendo l’obbligo di quarantena. Il relativo comunicato del governo del Land è stato pubblicato stasera dall’ambasciatore svizzero a Berlino, Paul Seger, su Twitter. L’inasprimento della prescrizione relativa alla quarantena all’entrata comporta, ad esempio, che né i cittadini del Baden-Württemberg possono andare a sciare in Svizzera né i cittadini elvetici possono andare a fare acquisti nei supermercati tedeschi. Il motivo è l’evoluzione dei contagi nella Germania sud-occidentale e nelle regioni di confine. Il regolamento continua invece a consentire l’ingresso senza quarantena per motivi professionali, di servizio, d’affari, scolastici, medici o familiari. «Il pericolo che si sviluppino nel Paese ulteriori focolai di infezioni con l’entrata e il rientro di persone nel Baden-Württemberg deve essere limitato», è stato detto oggi a Stoccarda da fonti del Governo. Con l’inasprimento del regolamento d’ingresso, il Baden-Württemberg compie un passo che la Baviera aveva già compiuto alla fine di novembre.