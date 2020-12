Per cercare di contenere i contagi di coronavirus, il canton Sciaffusa ha ordinato la chiusura anticipata delle scuole, per le vacanze di Natale, a partire da venerdì prossimo.

Niente corsi quindi fra il 21 e il 23 dicembre per i giardini d’infanzia, le scuole dell’obbligo e le superiori. Per gli allievi della scuola primaria, i comuni saranno tenuti a organizzare una presa a carico in funzione delle necessità dei genitori.