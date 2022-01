Uno sciatore di 35 anni è morto ieri nel primo pomeriggio nella regione del Titlis (NW). L’uomo - un cittadino filippino residente in Svizzera - è caduto mentre si trovava al di fuori delle piste segnate ed è precipitato per diverse centinaia di metri lungo un ripido pendio. È morto sul luogo dell’incidente, precisa la polizia cantonale in una nota.