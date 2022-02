Sciatori fuori pista travolti dalla neve

Secondo i primi accertamenti, i due hanno provocato in zona Laub una valanghe di neve a lastroni. Uno dei due è riuscito a sciare fuori dalla massa nevosa, il secondo è stato trascinato via per una distanza di circa 540 metri. I servizi di soccorso sono stati chiamati immediatamente, ma nonostante i tentativi di rianimazione lo sciatore è morto sul luogo dell’incidente.

Il pericolo valanghe nella regione era ieri - ed è ancora oggi - a livello 3 (»marcato») su una scala che ne conta 5. Ciò significa che slavine possono staccarsi facilmente, soprattutto su pendii ripidi. Secondo l’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) di Davos (GR), questa è la situazione più critica per gli appassionati di sport invernali. La polizia cantonale di Obvaldo raccomanda di non lasciare le piste.

Da venerdì sulle Alpi si sono verificate decine di valanghe e almeno dodici persone sono morte. In Svizzera uno scialpinista travolto sabato da una slavina in Val Monastero (GR) è morto domenica in ospedale per le ferite riportate. Un altro scialpinista ha perso la vita in Vallese, una valanga ha causato una vittima in Baviera e nove persone sono morte in Austria.