Uno sciescursionista 31enne è stato travolto da una placca nevosa ieri in località Villeret, nel Giura bernese. Nonostante gli immediati soccorsi, è morto in ospedale. L’uomo, un neocastellano accompagnato da altre quattro persone, aveva appena terminato una discesa, rende noto in un comunicato odierno la polizia cantonale bernese. I suoi compagni lo hanno localizzato e liberato, avvisando nel frattempo i soccorsi. Nonostante la rapida reazione, non c’è stato niente da fare.