Lo sciopero delle donne del 14 giugno si avvicina e alcuni collettivi femministi sottolineano il fatto che in Svizzera il divario salariale tra i due sessi si sta ampliando. Ciò, rilevano, è sintomo di una mancanza di volontà politica.

Se si considera l’economia svizzera nella sua totalità, le donne hanno guadagnato in media il 19,0% in meno degli uomini nel 2018, contro un divario del 18,1% nel 2014, secondo gli ultimi dati forniti dall’Ufficio federale di statistica (UST).

«Poco più della metà della disuguaglianza salariale lorda tra donne e uomini nel settore privato svizzero può essere spiegata da differenze di competenze, istruzione ed esperienza», ha detto all’agenzia economica AWP il professore associato dell’Università di Ginevra Giovanni Ferro-Luzzi. «È l’altra quota, quella che non può essere spiegata, che è potenzialmente discriminatoria».

Questa «quota inspiegabile», come la chiama l’UST, è aumentata in Svizzera passando dal 42,4% nel 2014 al 45,4% nel 2018 per l’intera economia. Secondo l’ufficio federale, essa penalizzerebbe le donne nella misura di 684 franchi mensili lordi nel settore privato nel 2018.