Dopo una pausa legata alla pandemia, il movimento dei giovani dello Sciopero per il clima ha organizzato oggi sit-in in una ventina di città svizzere, fra cui anche Bellinzona. A Berna sono state denunciate 180 persone.

L’azione nella capitale era stata autorizzata dalle autorità, ma soltanto per 15 partecipanti, come prevedono le norme anti-Covid. La polizia è intervenuta per disperdere i 200-300 manifestanti riuniti sulla Waisenhausplatz, nella città vecchia.