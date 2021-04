L’assicuratore malattie Helsana ha iniziato a rimborsare gli sconti che non sono stati concessi in modo uguale a tutti i clienti delle assicurazioni complementari. La misura della società sangallese è una conseguenza di una decisione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e di una sentenza del Tribunale federale (TF).

Secondo la società, 780.000 assicurati attuali e 230.000 ex assicurati dall’inizio dell’anno hanno iniziato a percepire i rimborsi. I pagamenti dovrebbero essere completati entro il primo semestre. Stando all’azienda, l’importo totale - nella traduzione letterale italiana di un’espressione tedesca ampiamente diffusa per designare decine di milioni di franchi - è «una somma consistente a due cifre, espressa in milioni di franchi». Helsana non ha indicato gli importi esatti.