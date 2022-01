Scontro frontale, 4 feriti

Quattro persone sono rimaste ferite ieri sera in un incidente verificatosi tra Romont e Esmonts, nel canton Friburgo, tra due automobili scontratesi frontalmente. Una vettura, guidata da un 87enne, ha invaso la corsia di contromano, indica una nota odierna della polizia friburghese. La conducente di 54 anni della seconda auto è rimasta ferita nell’impatto, così come due passeggeri. Contusioni anche per l’anziano conducente. Tutte e quattro le persone sono state ricoverate e la strada è rimasta sbarrata al traffico per un’ora e mezzo.