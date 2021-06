L’incidente è avvenuto intorno alle 15.40. Secondo le prime informazioni, un’auto che stava viaggiando da St-Imier in direzione di Sonvilier è finita sulla corsia di contromano e si è scontrata con un’auto che procedeva nella direzione opposta.

A bordo della prima vettura si trovava la conducente e sei bambini fra i 4 e i 13 anni d’età. Tutti sono rimasti feriti, come pure la donna alla guida della seconda vettura. Due bambini gravemente feriti sono stati elitrasportati in ospedale. Altri quattro giovani occupanti e le due donne alla guida sono stati portati in ospedale da ambulanze. È stata aperta un’inchiesta.