A causa di un colpo di sonno, l’auto di un ragazzo 23.enne si è schiantata frontalmente con un altro veicolo. A comunicarlo è la Polizia cantonale grigionese. L’incidente è avvenuto giovedì mattina, alle ore 07.25, sulla strada principale in località Vicosoprano, in direzione Castasegna. A essere coinvolto nell’impatto è stato un 43.enne alla guida di uno scuolabus privo di passeggeri, che circolava in direzione opposta. Entrambi i conducenti hanno riportato ferite lievi.