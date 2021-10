Cinque persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in un incidente stradale avvenuto stamane sulla Axenstrasse, nel canton Uri. Stando a quanto indicato dalla polizia cantonale, un camper e un’automobile si sono scontrati frontalmente.

La causa dell’incidente non è per ora ancora chiara. La Axenstrasse è stata chiusa in entrambe le direzioni dopo l’incidente e verrà riaperta al traffico dopo metà pomeriggio, precisa la polizia. Il traffico è stato deviato sulle autostrade A2 e A14.