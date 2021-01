Una collisione fra due vetture è avvenuta ieri pomeriggio nei pressi di Mulegns (GR), lungo la strada nazionale A29 del Passo del Giulia. Nessun ferito fra le persone coinvolte: per tre di queste solo controlli medici. Fuori uso le auto.

Mentre un automobilista di 40 anni stava guidando da Mulegns verso la località di Rona (GR), la sua auto è scivolata sulla corsia opposta in una curva a destra e si è scontrata frontalmente con un’auto guidata da un 22enne. I due conducenti e i loro passeggeri non hanno subito ferite gravi, ma tre di loro hanno raggiunto l’Ospedale di Savognin per dei controlli medici.