Una 62.enne del Principato del Liechtenstein stava guidando da Davos lungo la strada principale in direzione di Frauenkirch. Alle 14.20 la donna ha invaso la corsia opposta mentre curvava a destra e si è scontrata frontalmente con l’auto di un 81.enne. Quest’ultima vettura è stata sbalzata fuori dalla strada a seguito dell’urto e si è fermata in un prato a pochi metri dalla strada. L’uomo e il suo passeggero sono stati feriti e sono stati trasportati all’ospedale di Davos in ambulanza. Anche la passeggera dell’automobilista 62.enne ha dovuto essere trasferita a Davos in ambulanza. I vigili del fuoco sono intervenuti per ripulire la strada da detriti e da liquidi inquinanti. La polizia cantonale grigionese sta chiarendo le circostanze esatte che hanno portato a questo incidente.