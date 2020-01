L’apparecchio militare Beechcraft 1900, che può ospitare 19 passeggeri, era in fase di avvicinamento strumentale all’aeroporto di Emmen con due membri di equipaggio a bordo. Quando è sceso da 1524 metri di quota a 100 metri, si è trovato circa 50 metri sotto il parapendio. L’apparecchio non ha effettuato alcuna manovra per evitarlo e ha proseguito direttamente verso lo scalo.

Il rapporto del SISI precisa che il sistema di allerta del velivolo non ha segnato la presenza del «paracadute» e che quest’ultimo non era visibile nemmeno sul radar dell’aeroporto.

Il parapendista si trovava senza autorizzazione nella TMA (Terminal Control Area), che è uno spazio aereo vietato per il volo a vista. E non aveva alcuno contatto radio con l’aerodromo, perché non era equipaggiato di trasponditore oppure non lo aveva attivato. Visto che la situazione si è risolta senza danni, il SISI si è poi astenuto dall’effettuare ulteriori indagini.