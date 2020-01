(Aggiornato alle 11.57) Una donna di 52 anni è morta e altre tre sono rimaste leggermente ferite in seguito a una collisione tra una barca a remi da regata e una nave cargo avvenuta ieri sera sul Reno a Birsfelden, nel cantone di Basilea Campagna. Le quattro donne sono membri di un club di canottaggio e stavano rientrando da un allenamento.

Secondo i primi accertamenti, il cargo stava risalendo il fiume quando verso le 19.15 si è scontrato frontalmente con una barca a remi che sopraggiungeva in senso inverso con a bordo quattro vogatrici.

Tre di esse sono riuscite a mettersi in salvo e hanno riportato solo ferite leggere. Il corpo della quarta donna è stato recuperato dopo un’operazione di ricerca su vasta scala, precisa la polizia di Basilea Campagna in un comunicato. Alle operazioni di soccorso ha partecipato anche un elicottero, i vigili del fuoco e le forze di polizia della vicina Germania.

Il portavoce della polizia cantonale non ha voluto fornire ulteriori dettagli sulle donne coinvolte nell’incidente, per motivi di privacy. Non è ancora chiaro perché le due imbarcazioni si siano scontrate. La polizia e la procura di Basilea Campagna hanno avviato un’indagine sull’accaduto.