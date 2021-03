(Aggiornato alle 14.37) Un camionista di 60 anni è morto stamattina sull’autostrada A1 vicino a Winterthur per le gravi ferite riportate in seguito allo scontro tra due autoarticolati. Il tratto autostradale tra Ohringen e Wülflingen è rimasto chiuso per due ore.

L’uomo ha poi potuto essere liberato dalla cabina del camion solo grazie all’intervento dei pompieri ed è stato trasportato con l’ambulanza in condizioni critiche all’ospedale, dove è in seguito deceduto, precisa la polizia cantonale zurighese in una nota. Un’inchiesta è stata aperta per stabilire le cause esatte dell’incidente.